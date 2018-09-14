В подмосковном Красногорске построили детский сад

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Главным управлением государственного строительного надзора Московской области выдано заключение о соответствии детскому саду на 140 мест и блоку начальных классов на 250 учащихся, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Блок начальных классов рассчитан на 10 учебных кабинетов. В детском саду предусмотрено шесть групповых ячеек со спальнями и игровыми комнатами, обустроен пищеблок, медпункт, физкультурный зал, административные и бытовые помещения", — цитирует пресс-служба главу ведомства Артура Гарибяна.

Сообщается, что общая площадь здания переменной этажности (два-три яруса) составляет 7,5 тысячи квадратных метров. Объект построен вблизи улицы Аннинская в городском округе Красногорск.