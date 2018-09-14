Новые автобусы появились в 10 муниципалитетах Подмосковья

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Коммерческие перевозчики Московской области за период с 3 по 9 сентября обновили в общей сложности 27 единиц подвижного состава в 10 муниципалитетах региона, говорится в пресс-релизе областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

"Новый подвижной состав поступил в г.о. Фрязино, г.о. Зарайск, г.о.Звенигород, г.о. Мытищи, г.о. Красногорск, г.о. Жуковский, а также в Сергиево-Посадский, Одинцовский, Раменский и Щелковский районы", — отмечает ведомство.

Сообщается, что все новые автобусы соответствуют региональному стандарту перевозки пассажиров и уже задействованы в транспортном обслуживании населения.

Министерство подчеркивает, что весной текущего года в области был введен региональный стандарт возраста автобусов: пять лет — для малого класса, семь лет — для транспортных средств большого и среднего класса.