В Подмосковье до конца осени появится десять скейт-парков

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Проект по строительству десяти скейт-парков в Московской области будет полностью реализован осенью, говорится в пресс-релизе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Ведомство отмечает, что на данный момент уже открыто две экстрим площадки — в Ивантеевке и Королеве. "Скейт-парк в Домодедове будет открыт в сентябре, открытие объекта в Серпухове запланировано к началу октября, в поселке Реммаш Сергиево-Посадского района строительные работы должны завершиться в следующем месяце. Этой осенью площадки также появятся в Электростали, Ногинске, Лосино-Петровском, Химках и Подольске", — сообщает министерство.

Согласно пресс-релизу, общая стоимость проекта — 100 миллионов рублей, из которых 78 миллионов рублей было выделено из регионального бюджета. "Скейт-парки — это не только зона для занятий экстремальным катанием на скейте, роликах или велосипеде, это еще и зона отдыха для горожан. Каждый такой объект становится украшением города, в котором он построен", — резюмирует министерство.