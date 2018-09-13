Жилой дом-долгострой ввели в эксплуатацию в Серпуховском районе Подмосковья

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию долгостроя, расположенного в поселке дома отдыха "Авангард" в Серпуховском районе, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Это позволит обеспечить нарушенные права 32 граждан-соинвесторов", — цитирует пресс-служба слова министра стройкомплекса Подмосковья Руслана Тагиева.

По данным ведомства, строительство жилого дома началось еще в 2013 году. Общая площадь трехэтажного четырехсекционного жилого дома составляет 2,7 тысячи квадратных метров.