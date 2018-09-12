Таксисты наказаны на 3 млн руб за нарушение новых правил для аэропортов МО

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области привлекло к административной ответственности более 1,2 тысячи таксистов на сумму свыше 3 миллионов рублей с момента введения правил поведения в аэропортах региона, говорится в пресс-релизе ведомства.

Министерство отмечает, что правила поведения в "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковском" были введены в преддверии чемпионата мира по футболу в целях повышения комфорта и обеспечения безопасности пассажиров. Согласно новым нормам, в частности, запрещается навязывать услуги на территории аэровокзальных комплексов.

"За четыре месяца… министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области привлекло к административной ответственности более 1,2 тысячи таксистов на сумму свыше 3 миллионов рублей, 375 водителям выданы предписания об устранении нарушений за отсутствие атрибутики такси", — сообщает ведомство.

Помимо таксистов к административной ответственности привлечено уже более 80 "зазывал" на сумму более восьми тысяч рублей. Соблюдение правил поведения в аэропортах области контролирует управление регионального административно-транспортного контроля Минтранса региона.