Санавиация Московской области в этом году выполнила более 200 вылетов

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Полеты совершаются на легком вертолете, оснащенном необходимым медоборудованием.

В 2018 году санитарная авиация Московской области совершила 203 вылета. Заявки поступали от медицинских организаций и оперативных служб. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу регионального Минздрава Дмитрия Маркова.

"Вылет бригад осуществлялся через оперативно-диспетчерскую службу медицины катастроф в круглосуточном режиме", — рассказал министр.

Планируется, что санавиация в этом году совершит 240 вылетов.

Работу санитарной авиации возобновили год назад. На легком вертолете, оснащенным необходимым медоборудованием, оказывают экстренную помощь пострадавшим, в том числе в условиях низкой транспортной доступности или большой удаленности от медицинских учреждений. С помощью санавиации также выполняют межбольничные эвакуации пациентов.

"Использование авиационного транспорта позволяет ускорить прибытие медицинских бригад к месту происшествия независимо от дорожной ситуации. Кроме того, эта возможность позволяет своевременно оказывать специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь, пострадавшим", — добавил Дмитрий Марков.