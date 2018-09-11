В подмосковной Балашихе открыли новую городскую поликлинику

БАЛАШИХА (Московская область), 11 сен — РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев открыл здание городской поликлиники номер два "Балашихинская ЦРБ", передает корреспондент РИА Новости.

"Густонаселенный город Балашиха — здесь был реализован ряд программ до 2012 года, смысл которых заключался в том, чтобы строились дома, но забыли построить детские сады, школы и поликлиники… Местные жители могут наконец-то вздохнуть", — сказал губернатор.

Учреждение в микрорайоне Авиаторов в 2013 году начала возводить компания СУ-155, однако из-за проблем застройщика строительство было временно приостановлено.

По инициативе губернатора поликлиника была включена в областную программу "Здравоохранение Подмосковья", что позволило завершить строительные работы.

Медицинское учреждение состоит из трех разновысотных зданий: пятиэтажного корпуса для женской консультации, семиэтажного для взрослой поликлиники и четырехэтажного для детской.

Поликлиника рассчитана на 1,3 тысячи посещений в день, в ней установлено современное медоборудование.