В МО в этом году по программе "Земский доктор" трудоустроились 130 врачей

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В сельские населенные пункты МО пришли работать более 130 медицинских специалистов в 2018 году.

Более 130 медицинских специалистов устроились на работу в рамках программы "Земский доктор" в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольгу Забралову. Всего до конца года по этой программе планируется привлечь более 320 сотрудников.

"Врачам-участникам программы предоставляется единовременная денежная выплата в размере одного миллиона рублей, а фельдшеры получают 500 тысяч рублей", — рассказала Забралова.

В этом году на реализацию программы "Земский доктор" направлено более 300 миллионов рублей, сообщила первый зампред подмосковного правительства. Средства выделяются как из регионального, так и из федерального бюджетов.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков сообщил, что в 2017 году удалось привлечь 150 медицинских специалистов благодаря программе.

"В этом году по программе "Земский доктор" мы рассчитываем трудоустроить в два раза больше специалистов, чем в прошлом. На данный момент мы идем согласно плану", — сказал Дмитрий Марков.

Как напомнил министр, участниками программы могут стать фельдшеры или врачи в возрасте до 50 лет, имеющие гражданство РФ. При одобрении кандидатуры медицинский работник должен отработать в сельской местности пять лет.

