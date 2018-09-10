Число врачей, пришедших работать в подмосковные села, увеличилось вдвое

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Более 130 медицинских специалистов пришли работать с начала 2018 года в сельские населенные пункты Московской области в рамках программы "Земский доктор", говорится в пресс-релизе заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

Отмечается, что за весь 2017 год благодаря данной программе удалось привлечь 150 медиков.

"В этом году по программе "Земский доктор" мы рассчитываем трудоустроить в два раза больше специалистов, чем в прошлом, на данный момент мы идем согласно плану", — цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

Сообщается, что врачам по программе предоставляется единовременная денежная выплата в размере миллиона рублей, а фельдшерам — 500 тысяч рублей. Средства в размере 300 миллионов рублей на "Земского доктора" выделяются из федерального и регионального бюджетов.