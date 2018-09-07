Власти Подмосковья выделили аграриям региона 184 миллиона рублей субсидий

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сельхозпроизводители Московской области получат дополнительную поддержку в размере более 184 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"До сельскохозяйственных товаропроизводителей Подмосковья доведены в полном объеме дополнительные субсидии на оказание несвязной поддержки в области растениеводства. Средства в размере более 184 миллионов рублей выделены из бюджета региона", — цитирует пресс-служба слова главы ведомства Андрея Разина.

По данным министерства, дополнительные средства выделены для того, чтобы аграрии смогли компенсировать затраты на горюче-смазочные материалы, которые в последнее время значительно подорожали.