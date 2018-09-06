Детский сад на 125 мест построили в подмосковной Балашихе

Девочка с книгой в детском саду. Архивное фото

Девочка с книгой в детском саду. Архивное фото

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Дошкольное образовательное учреждение на 125 мест, расположенное в строящемся жилом микрорайоне "Новоград Павлино" городского округа Балашиха, готовится к вводу в эксплуатацию, говорится в пресс-релизе Главгосстройнадзора Московской области.

"В трехэтажном здании детского сада площадью 3,5 тысячи квадратных метров предусмотрены шесть групповых ячеек со спальнями и игровыми комнатами, пищеблок, медпункт, физкультурный зал, административные и бытовые помещения", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, детский сад получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации.