В Подмосковье начали строить крупнейший в РФ распредцентр Leroy Merlin

ДМИТРОВСКИЙ Г.О. (Московская область), 6 сен — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с гендиректором ООО "Леруа Мерлен Восток" Венсаном Жанти открыл церемонию закладки капсулы в основание крупнейшего в РФ распределительного центра Leroy Merlin, передает корреспондент РИА Новости.

"Очень приятно сегодня находиться на строительной площадке, в которую будет инвестировано в ближайшее время 10 миллиардов рублей", — сказал глава Подмосковья.

Распредцентр под названием "Северная звезда" построят на территории логистического комплекса "Белый Раст", который расположен на Московском малом кольце — между Дмитровским и Ленинградским шоссе, в 20 километрах от аэропорта "Шереметьево".

"Северная звезда" станет крупнейшим логистическим объектом ООО "Леруа Мерлен Восток" в РФ. Совместно с логоцентром в парке "Южные врата" (г.о. Домодедово) он будет осуществлять снабжение всех магазинов сети на территории России и Казахстана.

Начало операционной деятельности "Северной звезды" намечено на I квартал 2020 года. Инвестиции в данный проект до конца 2025 года составят порядка 10 миллиардов рублей.

Распредцентр Leroy Merlin создаст 1 тысячу рабочих мест в Подмосковье.

"Тысяча рабочих мест в отдельно взятом муниципалитете — для нас это очень важно… Буквально в каждом муниципалитете сегодня реализуются заметные проекты, которые создают рабочие места и базу нашей экономики" , — отметил губернатор Московской области.

