В Орехово-Зуево выполнена программа расселения из аварийного жилья

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Почти три тысячи метров аварийного жилья расселены в подмосковном Орехово-Зуево в 2018 году, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Московской области.

"Таким образом, в рамках адресной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы" на территории городского округа Орехово-Зуево… обеспечены комфортными квартирами 202 человека из 70 квартир. В данном муниципальном образовании программа на этот год выполнена", — отмечается в сообщении.

По данным министерства, в Орехово-Зуево завершено строительство очередного многоквартирного дома, в который переселятся жители аварийного фонда. Жилищные условия 122 граждан будут улучшены.