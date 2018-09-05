Награждены лучшие работники культуры Московской области

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды лучшим работникам культуры региона, говорится в пресс-релизе Минкульта Московской области.

"Мы живем в уникальном регионе, где каждый может доказать, что способен на прорыв! Подмосковье богато на культурные традиции. Создавать условия для работы домов культуры, библиотек, музеев, театров, детских школ искусств — наша стратегическая задача", — цитирует пресс-служба слова Воробьева во время торжественной церемонии.

По данным ведомства, почетное звание "Заслуженный художник РФ" было присвоено Елене Жуковой. "Заслуженным артистом Московской области" стала Юлия Звягина — ведущий мастер сцены театра "Русский балет", а также Сергей Гришаков — артист "Мытищинского театра драмы и комедии "ФЭСТ".

Кроме того, звание "Заслуженный работник культуры Московской области" получили директор "Истринского драматического театра" Андрей Соколов и худрук "Зимнего театра" Лариса Филатова.

Также губернатор в среду наградил других лауреатов премии "Лучший по профессии".