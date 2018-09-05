В Сергиево-Посадском районе построили ФОК

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и пунктом проката лыж в поселке Реммаш Сергиево-Посадского района, говорится в пресс-релизе Главгосстройнадзора Московской области.

"В двухэтажном здании спортивного комплекса, на площади 2,3 тысячи квадратных метра, разместились пункт проката лыж с помещением приема и выдачи лыж, бассейн с раздевалками и душевыми, гардероб, кабинет врача, комната дежурного тренера, буфет, помещения инженерно-технического назначения", — отмечается в сообщении.

По данным Главгосстройнадзора, здание приспособлено для маломобильных групп населения. Комплекс готовится к вводу в эксплуатацию.