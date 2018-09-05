Хирургический корпус госпиталя "Лапино" построят в Одинцовском районе

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство в Одинцовском районе второй очереди клинического госпиталя "Лапино", говорится в пресс-релизе ведомства.
По данным ведомства, после ввода объекта в эксплуатацию будет создано 400 новых рабочих мест. Срок действия разрешения на строительство — до января 2021 года.
В клиническом госпитале "Лапино" предусмотрено оказание бесплатной высокотехнологической медицинской помощи по направлениям "Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия", "Гинекология", а также ЭКО.