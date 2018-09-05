Хирургический корпус госпиталя "Лапино" построят в Одинцовском районе

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство в Одинцовском районе второй очереди клинического госпиталя "Лапино", говорится в пресс-релизе ведомства.

"Клинический госпиталь "Лапино" входит в сеть многопрофильных медицинских центров "Мать и Дитя". В рамках второй очереди проектом предусмотрено строительство хирургического корпуса и наземной автостоянки. Общая площадь объектов составит 30 тысяч квадратных метров", — сообщает министерство.

По данным ведомства, после ввода объекта в эксплуатацию будет создано 400 новых рабочих мест. Срок действия разрешения на строительство — до января 2021 года.

В клиническом госпитале "Лапино" предусмотрено оказание бесплатной высокотехнологической медицинской помощи по направлениям "Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия", "Гинекология", а также ЭКО.