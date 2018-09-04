Власти Подмосковья сохранят льготы для предпенсионеров

КРАСНОГОРСК(Московская область), 4 сен — РИА Новости. Власти Московской области сохранят для лиц предпенсионного возраста льготы, которые в настоящее время действуют для пенсионеров, сказал губернатор Московская области Андрей Воробьев в ходе заседание регионального правительства.

"Сегодня вместе с депутатами "Единой России" я хочу внести поправки в Мособлдуму для того, чтобы отвязать все региональные льготы от пенсионного возраста, привязать их, как и рекомендовал Владимир Владимирович Путин, к возрасту 55 и 60 лет", — сказал Воробьев.

В свою очередь глава министерства социального развития Ирина Фаевская отметила, что в связи с внесением изменений в пенсионное законодательство гражданам предпенсионного возраста будут представлены льготы не в связи с выходом на пенсию, а по достижении соответствующего возраста.

По ее словам, областные меры социальной поддержки будут распространены с 2019 года. Для предпенсионеров они будут заключаться в ежемесячной компенсации 100% оплаты жилого помещения и взноса на капремонт, в случае если их доход ниже прожиточного минимума.

Кроме того, отметила Фаевская, в настоящее время уже начала действовать льгота на бесплатный проезд на электричках, пригородном транспорте и московском метро.

Также предпенсионеры получат льготное налогообложение. Расходы из областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки в 2019 году составят порядка 618 миллионов рублей.

Помимо лиц предпенсионного возраста в 2019 году в Подмосковье дополнительные льготы получат почетные доноры, ветераны труда и военной службы.