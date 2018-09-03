Жители Подмосковья перекодировали 200 тысяч соцкарт для бесплатного проезда

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Для того, чтобы воспользоваться новой социальной льготой — бесплатным проездом на общественном транспорте Москвы — жители Подмосковья уже перекодировали более 200 тысяч социальных карт. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.

Право на бесплатный проезд на автобусе, трамвае, троллейбусе, метрополитене и МЦК столицы с 1 сентября получили жители Московской области, достигшие возраста 60 лет и старше.

Ирина Фаевская особо отметила, что процесс перекодирования соцкарт был запущен заблаговременно.

"На данный момент перекодировано более 200 тысяч социальных карт жителя Московской области", — сказала министр.

Для того, чтобы перекодировать социальную карту, необходимо обратиться в органы социальной защиты, многофункциональный центр (МФЦ), также это возможно сделать на некоторых станциях метро.

Ряд льготных категорий граждан, в том числе пенсионеры, с 1 августа уже пользуется мерой дополнительной социальной поддержки населения — бесплатным проездом на пригородном железнодорожном транспорте. Чтобы воспользоваться этой льготой, в железнодорожных кассах социальные карты уже перекодировали 260 тысяч жителей Московской области.