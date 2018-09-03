В Подмосковье предотвратили сброс 42 кубометров мусора

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья предотвратили сброс 42 кубометров мусора, говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.
По данным ведомства, спецоперация направлена на выявление и пресечение нарушений, совершаемых преимущественно физическими лицами. Рассматривать дела по данному факту уполномочены административные комиссии.
Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.