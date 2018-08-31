Лучшим таксистом Подмосковья стала женщина-водитель

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Региональный этап конкурса "Лучший водитель такси в России 2018" в Московской области выиграла женщина-шофер Алиса Петрова из городского округа Красногорск, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Участники соревновались в знании правил дорожного движения, истории такси России и Московской области. Кроме того, участникам необходимо было продемонстрировать свое водительское мастерство. Среди упражнений на площадке конкурсантами были выполнены параллельная парковка, въезд на эстакаду, заезд в бокс, разворот в ограниченном пространстве и самое сложное — плавное вождение на время со стаканом воды на крыше автомобиля", — подчеркивается в пресс-релизе.

Сообщается, что к конкурсу допускались водители со стажем не менее трех лет. Всего в региональном этапе приняли участие 22 таксиста. Победитель подмосковного этапа поборется за звание "Лучший водитель такси в России 2018" на федеральном уровне в финале конкурса, который пройдет 11-12 октября в Сочи.