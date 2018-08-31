Аварийную плотину в подмосковном Зарайске отремонтируют

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Плотину на притоке реки Осетрик в деревне Столпово городского округа Зарайск отремонтируют, говорится в пресс-релизе министерства экологии Московской области.

"Сегодня гидротехническое сооружение находится в аварийном состоянии и при выпадении обильных осадков или снеготаянии угрожает подтоплением жилых домов. Ремонт позволит предотвратить возможный ущерб на сумму 67 миллионов рублей", — подчеркивает ведомство.

Сообщается, что подрядчик должен будет расчистить плотину и прилегающие к ней участки от кустарника, полностью заменить водоспуск, восстановить водосбросное сооружение, а также укрепить земляную насыпь. Кроме того, в реку в рамках контракта выпустят почти 350 тысяч особей рыбной молоди. Капитальный ремонт плотины планируется завершить в декабре.