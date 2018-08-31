В подмосковном Можайске благоустроят парк и создадут лыжероллерную трассу

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Городской парк подмосковного Можайска благоустроят, дополнив общественное пространство лыжероллерной трассой, говорится в пресс-релизе Главархитектуры Московской области.

"Площадь городского парка в Можайске составляет 15 гектаров. Основная задача заключается в необходимости обеспечить комфортное пребывание посетителей, которые просто хотят прогуляться и спокойно провести свой досуг, а также создать пространства для любителей активного отдыха и тренировок спортсменов", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, помимо лыжероллерной трассы в парке создадут разнообразные спортивные зоны: скейтпарк, площадки для пляжного волейбола, бадминтона и воркаута.