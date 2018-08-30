Финская фирма вложит 3,2 миллиарда рублей в производство в Подмосковье

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Финский компания, специализирующаяся на производстве пищевой упаковки и одноразовой посуде, планирует инвестировать 3,2 миллиарда рублей в развитие производства в Московской области, говорится в пресс-релизе заместителя председателя правительства Подмосковья Дениса Буцаева.
По его данным, финны планируют построить производственный корпус по изготовлению пищевой упаковки из бумаги, картона, пластика и яичной упаковки. Кроме того, финская компания соорудит складской комплекс.