В Подмосковье смертность от заболеваний сердца снизилась на 4,1%

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Смертность от сердечной-сосудистых заболеваний в Подмосковье снизилась на 4,1%. Показатель смертности от этих болезней в регионе составляет 523,2 случая на 100 тысяч жителей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя Председателя Правительства Московской области Ольгу Забралову.

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Согласно данным первого зампреда областного правительства, в период с января по июль этого года от болезней сердца скончалось на 717 человек меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отметил, что снижение смертности происходит благодаря эффективной работе 22 сердечно-сосудистых центров.

"У нас разработана схема маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которая отслеживается в онлайн режиме с помощью системы мониторинга службы скорой медицинской помощи. Профильная маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями составляет более 96%", — пояснил Дмитрий Марков.

По его словам, для диагностики заболеваний сердца необходимо регулярно проходить медицинские осмотры и диспансеризацию, вести здоровый образ жизни, увеличивать физическую активность и следить за питанием.

"За семь месяцев текущего года в результате диспансеризации впервые выявлено свыше 112 тысяч случаев различных заболеваний, в том числе — почти 40 тысяч случаев болезней системы кровообращения", — заключил Дмитрий Марков.