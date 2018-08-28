Красногорск примет финал подмосковного молодежного конкурса искусств

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Финал молодежного творческого проекта "Город А" Московской области пройдет в воскресенье, 2 сентября, на стадионе "Зоркий" в Красногорске, сообщает региональное министерство культуры.

"Конкурс искусств "Город А", несомненно, привлек нашу талантливую молодежь к решению серьезной творческой задачи: современное культурное развитие региона, объединив в проекте большое количество единомышленников с новыми, свежими инициативами и решениями", — цитирует пресс-служба главу ведомства Оксану Косареву.

По данным ведомства, в финале конкурса примут участие 2,5 тысячи человек из 13 муниципальных образований. В мероприятии будет представлено театральное, музыкальное, хореографическое, литературное направление, а также художественное творчество.