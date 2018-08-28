Школу на 1050 учеников откроют 1 сентября в Мытищах

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Минстрой Московской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы на 1050 учащихся в Мытищах, говорится в пресс-релизе ведомства.

Министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев отметил, что учебное заведение откроется 1 сентября.

"Трехэтажное здание объекта имеет сложную форму. На первом этаже разместятся учебные классы, библиотека, пищеблок, помещения медицинского назначения, административные помещения. На втором этаже находятся учебные классы, гимнастический зал, спортзалы, а также актовый зал. На третьем этаже — учебные классы, кружковые кабинеты, зал хореографии. Общая площадь объекта составляет 12,7 тысячи квадратных метров", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, школа расположена в составе комплексной жилой застройки в микрорайоне 16. Строительство объекта осуществлялось за счет внебюджетных средств.