Все школы Подмосковья готовы к началу нового учебного года

Начало учебного года в Москве

Начало учебного года в Москве

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Все образовательные учреждения Московской области приняты к началу нового учебного года, сообщила на заседании регионального правительства министр образования Подмосковья Марина Захарова.

"С середины июля до середины августа проходили приемные комиссии, которые работали во всех муниципальных образованиях. Особое внимание обращалось на вопросы безопасности, выполнения санитарных требований.. оснащения помещений, благоустройства территорий, создания условий для образовательного процесса и завершение ремонта", — отметила министр.

По ее словам, в регионе насчитывается 3,8 тысячи школ. В большинстве из них занятия начнутся 3 сентября.