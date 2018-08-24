В Подмосковном Раменском установлена первая зарядка для электромобилей

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Станция зарядки для электромобилей, интегрированная в опору уличного освещения во дворе, появилась в городе Раменское Московской области, говорится в пресс-релизе администрации муниципалитета.

"В Раменском районе приступили к реализации пилотного проекта по установке систем подзарядки электромобилей. Первую в Московской области такую систему установили сегодня в городе Раменское на улице Чугунова, 43", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, конструкция называется "Умная опора". Она включает в себя опору уличного освещения с интегрированным зарядным устройством для электромобилей.

"Это пока первая опора с подзарядкой для электромобилей и пока в городе один житель, пользующийся данным видом транспорта. Программа по установке таких опор будет набирать обороты по мере появления на дорогах района автомобилей, питающихся электричеством", — отмечается в пресс-релизе.