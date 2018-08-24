Акция "Ночь кино" в Подмосковье за два года стала в десять раз масштабнее

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Количество площадок акции "Ночь кино" в Московской области увеличилось в 10 раз по сравнению с первым годом проведения, говорится в пресс-релизе министерства культуры Подмосковья.
По данным ведомства, основной программой "Ночи кино" традиционно являются бесплатные показы лучших российских фильмов — победителей народного онлайн-голосования, лидерами которого в 2018 году стали киноленты "Танки" Кима Дружинина, "Рубеж" Дмитрия Тюрина и "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко.