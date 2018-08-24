Акция "Ночь кино" в Подмосковье за два года стала в десять раз масштабнее

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Количество площадок акции "Ночь кино" в Московской области увеличилось в 10 раз по сравнению с первым годом проведения, говорится в пресс-релизе министерства культуры Подмосковья.

"В этом году официальными участниками акции в Подмосковье стали 115 площадок в 48 муниципальных образованиях. Из них 73 площадки планируют провести кинопоказы в залах и 42 — под открытым небом. По сравнению с 2016 годом, когда акция была проведена первый раз, количество ее участников возросло в 10 раз (2016 — 11 площадок в семи муниципальных образованиях)", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, основной программой "Ночи кино" традиционно являются бесплатные показы лучших российских фильмов — победителей народного онлайн-голосования, лидерами которого в 2018 году стали киноленты "Танки" Кима Дружинина, "Рубеж" Дмитрия Тюрина и "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко.