В Озерах построят современный животноводческий комплекс

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Не имеющий аналогов в России и Европе животноводческий комплекс появится в Подмосковье.

В Озерах ведется строительство уникального животноводческого комплекса, не имеющего аналогов в России и Европе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

К строительству животноводческого комплекса приступили после подписания соглашения между правительством Подмосковья и агрохолдингом "ОСП Агро" на ПМЭФ-2017. Министр сельского хозяйства Московской области проверил ход строительства молочной фермы.

"Мы подписывали соглашение о реализации данного проекта на питерском форуме с руководством компании "ОСП Агро", очень отрадно, что уже в этом году, примерно в ноябре месяце все наши договоренности будут выполнены, и современнейший комплекс с общим поголовьем 1,8 тысячи голов будет построен здесь — в городском округе Озеры. Это не только уникальный проект для РФ, но и для Европы именно с точки зрения применения технологий", — подчеркнул Андрей Разин.

Строящийся комплекс будет оснащен вентиляционным оборудованием, которое будет создавать максимально комфортные условия для животных, также будут увеличены размеры скотоместа.

Агрохолдинг "ОСП Агро" представляет группу компаний, основным видом деятельности которых является производство и реализация сельскохозяйственной продукции. Он был сформирован на основе сельхозпредприятий, которые располагаются на юге Подмосковья и в городском округе Озеры.

"Группа компаний "ОСП Агро" — лидер в Московской области по производству молока, по продуктивности коров. Более 10 тысяч литров производит в год каждая корова в данном хозяйстве, это отличный результат не только в масштабах нашей страны, но и в масштабах Европы и мира. Поэтому очень приятно, что компания продолжает развитие", — сказал министр.

Андрей Разин отметил, что в строящемся комплексе предполагается субсидировать часть затрат.

"Мы поддерживаем молочное животноводство, это и субсидия на производство молока, и племенная поддержка, и приобретение животных. В этом комплексе, который будет построен, мы предполагаем субсидировать часть затрат, до 35% от стоимости будет возвращено инвестору в виде субсидий от федерального и регионального правительства", — сообщил министр.

