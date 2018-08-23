Минобразования Подмосковья рекомендовало школам перейти на пятидневку

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Министерство образования Московской области направило рекомендации муниципалитетам о переводе школ на пятидневный режим обучения, говорится в сообщении ведомства.

"В марте этого года подмосковным школьникам и их родителям была предоставлена возможность проголосовать за пятидневный или шестидневный режим обучения. Более 95% голосов выбор был сделан в пользу пятидневки", — сказала региональный министр образования Марина Захарова.

По данным ведомства, в его адрес приходило много обращений от учеников и их родителей, что школьники перегружены, не успевают делать уроки, и у них мало свободного времени в один выходной день.

Минобразования отмечает, что в прошлом учебном году шесть дней в неделю учился каждый четвертый школьник в Подмосковье (более 200 тысяч детей).