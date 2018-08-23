В подмосковном Солнечногорске благоустроят прибрежную зону Сенежского озера

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Власти Московской области планируют благоустройство прибрежной зоны Сенежского озера в Солнечногорске на отрезке от Тимоновского шоссе до дома культуры "Выстрел" и военного городка, говорится в пресс-релизе Главного управления архитектуры и градостроительства Подмосковья.

"Территория прибрежной зоны Сенежского озера обладает рекреационным и туристическим потенциалом. Основная задача проекта — превратить пространство у воды в полноценное место для отдыха и занятия спортом, а также связать между собой разные участки территорий" — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, предусмотрено формирование зон для досуга населения, а также создание сквозного вело-пешеходного маршрута параллельно береговой линии общей протяженностью два километра. Площадь благоустройства составит порядка 9,5 гектара.