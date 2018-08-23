Зарплата водителей Мострансавто увеличена до 20 % в 7 филиалах Подмосковья

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мострансавто увеличило зарплату водителей подмосковных автобусов на 10-20 % в Дмитрове, Клину, Серпухове, Коломне, а также в Волоколамском районе, в городских округах Можайск и Ступино, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ГУП МО "Мострансавто".

"В феврале текущего года по поручению губернатора Московской области впервые за несколько лет зарплата водителей автобусов Мострансавто была увеличена в среднем на 24%. Нам необходимо добиться конкурентоспособного уровня заработной платы, поэтому в семи филиалах нашего предприятия с 1 августа произведено дополнительное повышение оплаты труда на 10-20%" — сказал генеральный директор ГУП МО "Мострансавто" Владислав Мурашов.

По данным предприятия, теперь средняя зарплата водителей в филиалах составляет 52 тысячи рублей. За последние шесть месяцев Мострансавто увеличило численность водительского состава на 600 человек.