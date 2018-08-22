Футбольный "Кубок Акинфеева" для подростковых команд открылся в Подмосковье

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Детско-юношеский футбольный "Кубок Акинфеева" стартовал в городе Бронницы Московской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"У нас было построено перед Чемпионатом мира 11 спортивных баз и на семи из них уже действуют детско-юношеские спортивные школы. Ребята 2005 года в этот раз принимают участие в "Кубке Акинфеева", и я очень надеюсь, и Игорь дал добро на то, чтобы этот Кубок был традиционным и проходил в Московской области", — сказал глава Подмосковья Андрей Воробьев на открытии турнира.

На открытии кубка присутствовали полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, а также сам голкипер Игорь Акинфеев.

В соревновании принимают участие воспитанники УОР № 5, футбольных школ и академий ПФК ЦСКА, ФК "Химки", ПФК "Арсенал" (Тула), ФК "Шинник" (Ярославль), ФК "Авангард" (Курск), ФК "Тамбов", ФК "Металлург" (Липецк), ФК "Калуга", СШ "Олимпиец" (Рязань), СШ "Сафоново" из Смоленской области и ДЮСШ № 6 из Белгорода.