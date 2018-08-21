В подмосковном Подольске пройдут фестивали в честь 1030-летия крещения Руси

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Два фестиваля, посвященные 1030-летию крещения Руси, пройдут в поселке Дубровицы городского округа Подольск, говорится в пресс-релизе министерства культуры Московской области.

По данным ведомства, в живописном месте слияния рек Пахра и Десна 25 августа пройдет фестиваль классической музыки "Симфония лета". Кроме того, там же 26 августа будет проводиться фестиваль народного творчества "Славянское подворье".

"В нашем регионе ежегодно проходят десятки фестивалей, нацеленных на сохранение и поддержку традиций русского народа. В 2018 году, например, в Подмосковье состоится 20 фестивалей народного творчества, в том числе и "Славянское подворье", который проводится уже в десятый раз. Гости всех этих праздников получают возможность окунуться в удивительный мир славянской культуры и узнать о традициях наших предков", — цитирует пресс-служба министра культуры Московской области Оксану Косареву.