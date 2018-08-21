В Истре построят производственный корпус по выпуску сельхозоборудования

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство производственного корпуса по выпуску сельскохозяйственных деталей в городском округе Истра, говорится в сообщении ведомства.

"В одноэтажном здании на площади более одной тысячи квадратных метров разместятся производственные, складские, а также вспомогательные помещения. На прилегающей территории будут обустроены подъездные пути, стоянка для транспорта, места для проведения разгрузочно-погрузочных работ", — отмечается в пресс-релизе.

По данным ведомства, после ввода объекта в эксплуатацию будет создано 12 новых рабочих мест. Срок действия разрешения на строительство — до июня 2020 года.