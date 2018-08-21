Новый дом культуры построят в подмосковном Реутове

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Минстрой Московской области выдал разрешение на строительство дома культуры в городе Реутов, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Здание нового культурно-досугового центра будет располагаться на территории, примыкающей к центральному городскому парку. На первом этаже разместятся вестибюльная группа и зрительный зал на 300 посадочных мест, театральная сцена… Второй этаж здания, согласно проекту, с внешней стороны почти на пять метров выступает над входной площадкой и укреплен колоннадой. Здесь предполагается размещение студийных помещений музыкального театра", — отмечает региональный Минстрой.

По данным ведомства, площадь объекта составит почти три тысячи квадратных метров, здание построят к декабрю 2019 года.