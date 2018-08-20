В Долгопрудном построят завод по производству изделий из камня

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство завода по производству каменных изделий в городе Долгопрудном, сообщает пресс-служба ведомства.

"Согласно утвержденному проекту, площадь производственного корпуса составит 8,2 тысячи квадратных метров. В здании разместятся производственная, складская, административно-бытовая зоны. На прилегающей территории будут обустроены подъездные пути, стоянка для транспорта, места для проведения разгрузочно-погрузочных работ", — отмечается в релизе.

По данным министерства, после завершения строительства завода будет создано более 200 новых рабочих мест. Застройщиком выступает ООО "СтройПроИнж". Объем инвестиций в проект составит порядка 800 миллионов рублей.