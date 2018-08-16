Мособлдума приняла закон о борьбе с борщевиком

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Мособлдума на заседании в четверг приняла закон об обязательной борьбе с борщевиком в Подмосковье, штрафы для собственников (юридических лиц) земельных участков, не проводящих работы по удалению этого опасного растения, будут достигать одного миллиона рублей.

Каждое лето российские поля захватывает ядовитое растение — борщевик, достигающее в высоту четырех метров. При контакте с ним у человека возникают сильнейшие ожоги, которые в отдельных случаях способны привести к летальному исходу.

"Изменения вносятся в закон "О благоустройстве" Московской области в части установления обязанностей правообладателей земельных участков юридических и физических лиц проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского, а также определяются методы борьбы с данным растением — в частности, химический, химический и агротехнологический. Также вносятся изменения в кодекс Московской области "Об административных правонарушениях" в части установления ответственности… за непроведение мероприятий по удалению с земельных участков борщевика", — сообщил в ходе заседания регионального парламента министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Размер штрафа для граждан составит от двух тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей. Полномочия по рассмотрению административных дел предлагается возложить на административные комиссии муниципальных образований Московской области.

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводиться до его бутонизации и начала цветения, говорится в документе.