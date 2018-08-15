Мост через реку Нару в Серпухове реконструируют до конца года

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Обновленный мост через реку Нара в подмосковном Серпухове реконструируют к декабрю, говорится в Instagram губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"У нас большая программа строительства инфраструктурных объектов. Мы строим большие мосты, как в Дубне, например, и поменьше — как в Серпухове, но он очень важен для города, так как соединяет центральную часть с прилегающими районами", — цитирует пресс-служба главу региона.

По словам Воробьева, долгое время мост находился в аварийном состоянии, и в 2016 году было принято решение о реконструкции. На капремонт из бюджета Подмосковья выделено свыше 560 миллионов рублей, на условиях софинансирования из муниципального бюджета — около 30 миллионов рублей.