Путилковское шоссе начнут реконструировать в 2019 году

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Реконструкция Путилковского шоссе в Московской области начнется в следующем году, говорится в Instagram губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"В январе-феврале мы должны выйти на стройку и в течение 18-20 месяцев эту дорогу расширить. На реконструкцию шоссе мы выделили 2,5 миллиарда рублей", — цитирует пресс-служба слова Воробьева, который во вторник совершил рабочую проездку в Красногорск.

Согласно сообщению, участок дороги протяженностью 1,67 километра, который проходит по Красногорску и Химкам, расширят до четырех полос. Запланированные работы позволят разгрузить автодорогу от транзитного грузового транспорта, а также значительно облегчить выезд из новых микрорайонов деревни Путилково.