В Подмосковье начали проверку школ перед началом учебного года

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Госадмтехнадзор начал проверку школ Московской области перед началом учебного года, до 1 сентября во всех образовательных учреждениях региона будут устранены нарушения чистоты, порядка и благоустройства, сообщила пресс-служба ведомства.

"В Подмосковье Главным управлением государственного административно-технического надзора Московской области начата операция "Школа", цель которой выявить и устранить до дня знаний нарушения в части чистоты, порядка и благоустройства в содержании детских садов, школ, техникумов, колледжей, институтов и иных учебных заведений", — сказала главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева, слова которой приводятся в сообщении.

На территории региона расположено около 3 тысяч образовательных учреждений. Основное внимание при проведении проверки будет обращаться на состояние мест сбора отходов, исправность и отсутствие опасных элементов на игровых и спортивных площадках, содержание территории, состояние подходов к образовательному учреждению, объектов освещения и ограждений, уточнили в пресс-службе.