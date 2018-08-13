В Дубне прошел фестиваль по прыжкам в воду Fun Jump

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Впервые за всю историю фестиваля джамперы прыгали в старом русле Волги.

В Дубне в десятый раз прошел самый экстремальный летний фестиваль по прыжкам в воду Fun Jump. В этом году фестиваль проходил на новой площадке. Впервые за историю фестиваля джамперы прыгали в старом русле Волги. Об этом сообщил телеканал "360".

Для экстремалов на площадке оборудовали разгонную гору с трамплином. Полюбоваться экстремальными трюками пришла масса болельщиков — трибуны были заполнены до отказа. Многие зрители впервые попали на соревнования — на водном стадионе выступления спортсменов-экстремалов стали доступнее для всех горожан.

"Ребята с длинного-длинного трамплина, который выходит в воду, поднимаясь почти на пять метров выше воды, исполняют свои трюки. В Дубне экстремалов очень много, порядка 600 человек. Конечно, попросят, чтобы и им место было для деятельности. Это парк экстремальных видов спорта, который мы запланируем на следующий год. Я думаю, все реализуем, все получится", — сообщил глава городского округа Максим Данилов.

Подобные соревнования — это по сути отработка трюков в безопасных условиях. Кто-то прыгает в поролон, кто-то — в подушку. Требования к выступлениям в разных категориях отличались, общим для всех стало то, что во всех номинациях первыми стали дубненцы.