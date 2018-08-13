Численность бурого медведя увеличилась в Подмосковье

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Исследователи констатировали прирост численности бурого медведя в Московской области, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.
По данным ведомства, на территории Подмосковья медведь обитал повсеместно до конца XVIII века, однако уже в XIX веке в результате интенсивной охоты стал очень редок, а в 1920-ых годах исчез из последних очагов обитания. Лишь в 1970-ых годах вид снова стал периодически появляться на севере Московской области.
"Численность медведя в Подмосковье в очень значительной степени зависит от плотности популяций соседних областей. В последнее десятилетие численность медведя в Тверской области возросла до трех тысяч особей; в Ярославской — до 650, в Смоленской области — около 500 особей", — отмечается в сообщении.