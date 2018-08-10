Свыше 4 тыс общественников будут следить за ходом выборов главы Подмосковья

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Более четырех тысяч человек будут наблюдать за проведением выборов губернатора Подмосковья 9 сентября, говорится в пресс-релизе главного управления социальных коммуникаций Московской области.

В сообщении отмечается, что среди наблюдателей — представители волонтерских, ветеранских и прочих организаций. Они на общественных началах будут наблюдать за голосованием и подсчетом бюллетеней.

"Для формирования пула общественных наблюдателей, которые будут работать на избирательных участках, были подписаны соглашения между общественной палатой Московской области и общественными палатами муниципальных образований, общественными организациями, некоммерческими организациями Подмосковья, а также ведущими ВУЗами, филиалы которых расположены на территории Московской области", — цитирует пресс-служба высказывание главы ведомства Ирины Плещевой, озвученное на областном форуме по подписанию соглашений о взаимодействии по общественному наблюдению с муниципальными общественными палатами и НКО региона.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября в единый день голосования. Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов: Бориса Надеждина от Партии Роста, Игоря Чистюхина от "Справедливой России", действующего главу Подмосковья Андрея Воробьева от "Единой России", Константина Черемисова от КПРФ, Лилию Белову от "Альянса зеленых" и Кирилла Жигарева от ЛДПР.