В Подмосковье состоится музыкальный фестиваль к 145-летию Федора Шаляпина

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Музыкальный фестиваль "Эх, вы, песни мои, песни", посвященный творчеству Федора Шаляпина, пройдет 11-12 августа в селе Гагино Сергиево-Посадского района Московской области, говорится в пресс-релизе регионального министерства культуры.

По данным ведомства, именно в Гагино в храме Казанской иконы Божией матери 120 лет назад венчались Шаляпин и итальянская балерина Иола Торнаги. В программе фестиваля — выступления профессиональных и любительских коллективов, интерактивные программы, занятия для детей, а также ярмарка народных промыслов с традиционными угощениями.

"Первый музыкальный фестиваль "Эх, вы, песни мои, песни" посвящен 145-летию со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина. Площадку для его проведения предопределило не только место венчания великого баса, но и сама подмосковная природа, которую воспевали на своих полотнах русские художники, работавшие в Сергиево-Посадском районе: Васнецов, Левитан, Репин, Врубель, Серов…", — говорится в сообщении со ссылкой на министра культуры Московской области Оксану Косареву.