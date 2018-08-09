Трудовые мигранты пройдут в Подмосковье обучающие семинары

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Семинары для трудовых мигрантов по проблемам социальной и культурной интеграции пройдут в Московской области, говорится в пресс-релизе главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

"Не все трудовые мигранты… могут быстро интегрироваться в современное российское общество, хорошо подкованы юридически и обладают высоким уровнем знания русского языка. Также не все компании, ведущие свою деятельность на территории Московской области, знакомы с тонкостями миграционного законодательства. Подобные семинары призваны усовершенствовать коммуникацию между трудовыми мигрантами и населением, а также работодателями Подмосковья", — отмечается в сообщении со ссылкой на министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирину Плещеву.

По данным ведомства, семинары посетят трудовые мигранты, представители и лидеры диаспор, а также работодатели. В ходе тренингов эксперты расскажут о миграционном законодательстве, возможностях получения образования, добровольном медицинском страховании. Кроме того, эксперты рассмотрят предложения национальных общественных объединений о способах улучшения социальной адаптации и культурной интеграции мигрантов.

В пресс-релизе отмечается, что два подобных семинара уже состоялись, один пройдет в четверг в Химках. Еще семь тренингов ведомство организует в августе-ноябре в различных муниципалитетах Подмосковья.