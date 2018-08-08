В Подмосковье ежемесячное пособие на детей выплатят с опережением

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Подмосковные семьи получат пособие в двойном размере.

К новому учебному году в Московской области выплатят детское пособие с опережением. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра социального развития Подмосковья Ирину Фаевскую.

По ее словам, в первую очередь меру ввели для удобства родителей.

"В августе 2018 года ежемесячное пособие на детей поступит получателю в двойном размере — за август и за сентябрь, а уже следующая выплата детского пособия состоится только в октябре 2018 года", — рассказала министр.

Кроме того, подмосковные многодетные семьи могут получить деньги за приобретенную школьную форму – три тысячи рублей.

В 2018 году в Московской области ввели новую меру соцподдержки семей, где воспитываются дети-инвалиды – ежегодная выплата в размере 13 020 рублей на оплату школьной формы и питания.

