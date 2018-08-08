Парк усадьбы Кривякино в подмосковном Воскресенске восстановят к 2019 году

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Парковый ансамбль усадьбы Кривякино в Воскресенске Московской области восстановят в исторической стилистике к 2019 году, сообщает пресс-служба главы Подмосковья Андрея Воробьева.

В среду губернатор Московской области совершил рабочий визит в Воскресенский район, в ходе которого, помимо прочего, ознакомился с проектом реконструкции усадьбы Кривякино — объекта культурного наследия федерального значения.

"Парк мы восстановим благодаря персональной позиции министра культуры РФ Владимира Мединского, он нас поддержал… Каскад прудов уже зимой начнут чистить. В проект должны инвестировать около полумиллиарда рублей", — цитирует пресс-служба слова Воробьева.

В сообщении подчеркивается, что в исторической части усадьбы предусмотрены работы по реставрации и восстановлению дорожек, установка элементов городской мебели по индивидуальным эскизам в стилистике XVIII века, а также устройство освещения.

"Все оборудование и элементы благоустройства будут выполнены в исторической стилистике. Реализация проекта запланирована на 2019 год", — говорится в релизе.