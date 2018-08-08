В лесах Подмосковья начали устанавливать мусорные контейнеры

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мусорные контейнеры начали устанавливать в лесах Подмосковья для борьбы с несанкционированными свалками, за неделю уже установлено 30 контейнеров, всего их будет 400, заявила в среду главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

"Началась установка с конца прошлой недели. Уже 30 установлено. В общей сложности их будет 400", — сказала Витушева на пресс-конференции.

Она добавила, что контейнеры будут взяты на баланс комитетом лесного хозяйства Подмосковья, который будет заключать договоры на обслуживание этих контейнеров и на вывоз мусора с подрядчиками. "Эти контракты на вывоз мусора и обслуживание контейнеров, даже тех, которые еще не установили, уже подписывают", — отметила Витушева.

Ранее сообщалось, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе создан штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. Работу штаба возглавила главный государственный административно-технический инспектор области Татьяна Витушева. За время работы штаба ликвидировано более 7 тысяч свалок и навалов мусора.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.